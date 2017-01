UPM-Kymmene hat PM 2 in Augsburg stillgelegt

Die finnische UPM-Kymmene hat Ende Dezember 2016 die PM 2 im Papierwerk in Augsburg dauerhaft abgestellt. Der Schritt war von dem finnischen Konzern Anfang November zusammen mit der Stilllegung der PM 3 bei UPM-Kymmene Austria in Steyrermühl/Oberösterreich angekündigt worden. Ein genauer Zeitplan war damals aber noch nicht genannt worden.



Der Schleifholzbedarf am Standort Augsburg wird sich durch die Stillegung deutlich reduzieren. Nach Angaben von Schleifholzlieferanten wurden bereits während den im vierten Quartal durchgeführten Verhandlungen über Vorverträge auf den geringeren Bedarf in Augsburg hingewiesen. Der Bedarfsrückgang in Augsburg soll aber durch eine höhere Produktion in Plattling zumindest teilweise ausgeglichen werden.