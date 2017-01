Umsatz mit Küchen hat im November wieder zugenommen

Nach einem Rückgang um 4,4 % im Oktober ist der Umsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie im November im Vergleich zum Vorjahr wieder um 4,4 % auf insgesamt 460,0 Mio € gestiegen. Wie aus der auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes monatlich erstellten VdDK-Statistik hervorgeht, ist der Anstieg fast ausschließlich auf das um 11,1 % auf 176,5 Mio € verbesserte Exportgeschäft zurückzuführen. Der in der Eurozone erzielte Umsatz ist mit +11,2 % auf 133,8 Mio € in ähnlichem Maße wie der Gesamtexport gestiegen. Der Inlandsumsatz hat sich mit 283,5 Mio € (+0,6 %) im Vorjahresvergleich dagegen kaum verändert.



Kumuliert über die ersten elf Monate hat der Gesamtumsatz der deutschen Küchenmöbelindustrie um 4,2 % auf 4,453 Mrd € zugenommen. Mit einem Zuwachs um 8,7 % auf 1,714 Mrd € wurde das Umsatzwachstum in erster Linie vom Exportgeschäft getragen. Im Ausland konnten in allen Monaten Umsatzsteigerungen verzeichnet werden. Die Exportquote lag Ende November unverändert bei 38,5 %. Der Umsatz in der Eurozone ist ebenfalls um 8,9 % auf 1,289 Mrd € gestiegen. Im Inland konnte hingegen nur ein leichtes Plus von 1,5 % auf 2,739 Mrd € erreicht werden. Im Januar (-3,5 %), März (-2,7 %), Juli (-1,8 %) August (-1,7 %) und insbesondere im Oktober (-9,8 %) mussten in Deutschland Umsatzrückgänge verzeichnet werden. In den anderen Monaten war der Umsatz jeweils gestiegen.