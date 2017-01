Tschopp Holzbau errichtet neue Produktionshalle

Die Schweizer Tschopp Holzbau hat vor zwei Tagen am Standort Hochdorf mit dem Bau einer neuen Produktionshalle begonnen. In der 85 m langen und 33 m breiten Halle wird künftig die Produktion und Kommissionierung der von Tschopp entwickelten Massivholzelemente „Bresta“ sowie anderer Holzbausysteme untergebracht; die Netto-Produktionsfläche wird mit 2.800 m² angegeben. Die Halle in Holzbauweise wird von Tschopp selbst gebaut und soll im November bezugsfertig sein; ab Dezember will Tschopp die Produktion in der Halle aufnehmen. Für die Kommissionierung von Massivholzelemente wird in der Halle unter anderem eine Multifunktionsbrücke installiert.



Tschopp ist sowohl im Wohnungs- als auch im Objekt- und Brückenbau als Generalunternehmer tätig. Hauptmarkt ist die Schweiz, insbesondere im Objektbau ist Tschopp europaweit tätig.