Teckentrup stellt seine neue Vertriebsmannschaft vor

Der Türen- und Torhersteller Teckentrup hat sein Vertriebsteam neu aufgestellt. Anfang des Jahres hat Alexander Götz die Gesamt-Vertriebsleitung übernommen. Zuletzt wurde der Vertrieb interimistisch von dem geschäftsführenden Gesellschafter Kai Teckentrup geleitet, nachdem der bisherige Vertriebsgeschäftsführer Meinolf Funkenmeier im August zum Innentürenhersteller Huga gewechselt war.



Auch in der zweiten Vertriebsebene kam es in den vergangenen Monaten zu einem vollständigen Wechsel. Den Bereich Handel/Nord leitet inzwischen Thomas Lienenkamp und den Bereich Handel/Süd verantwortet Christian Hanke. Für den Vertrieb an die Verarbeiter sind Stephan Schreier (Nord) und Kai Wysoki (Süd) zuständig.



Im Februar wird außerdem Uwe Götze als neuer Leiter Marketingkommunikation bei Teckentrup einsteigen.