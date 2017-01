Stora Enso investiert in Anlage für Biokomposit-Granulate

Stora Enso wird an dem schwedischen Standort Hylte 12 Mio € in den Bau einer Anlage zur Produktion von biobasierten Komposit-Granulaten investieren. Die Anlage soll im ersten Quartal 2018 in Betrieb genommen werden und eine Produktionskapazität von 15.000 t/Jahr erreichen. Aufgrund des neuentwickelten Verfahrens geht das Unternehmen davon aus, dass das Hochfahren der Produktionslinie bis zum Erreichen der nominellen Kapazität etwa zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen wird. Anschließend soll die Anlage 25 Mio €/Jahr zum Umsatz des Geschäftsbereiches “Wood Products“ beitragen.



Stora Enso betreibt in Hylte bislang ein Werk für Zeitungsdruckpapiere mit einer Jahreskapazität von 480.000 t. Die vorhandene industrielle Infrastruktur sowie die bestehende Versorgung des Standortes mit Rohstoffen haben nun zu der Investitionsentscheidung geführt, mit der 20 neue Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen werden.



In Hylte läuft bereits eine Pilotanlage zur Produktion von biobasierten Komposit-Granulaten, die laut Stora Enso neben Holzfasern aus nicht näher spezifizierten Polymeren und Additiven bestehen. Sie können sowohl im Spritzguss- als auch im Extrusionsverfahren weiterverarbeitet werden und dabei die üblicherweise ausschließlich verwendeten fossilen Rohstoffe teilweise ersetzen. Laut Stora Enso lassen sich damit Haushaltsprodukte wie z.B. Spülbürsten und Gefäße aber auch Produkte für industrielle Anwendungen wie z.B. Paletten herstellen.