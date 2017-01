Stallinger erneuert Sortierblockzug in Frankenmarkt

Die Stallinger Holding hat im Dezember auf dem Rundholzplatz des Sägewerks in Frankenmarkt im Rahmen einer Ersatzinvestition einen neuen Sortierblockzug installiert. Lieferant der Anlage war Holtec, der bereits 2003 in dem Rundholzplatz einen Beschleunigungsrollengang geliefert hatte. Die Fördergeschwindigkeit des neuen Blockzuges liegt bei 150 m/min.Die Abschnitte können in insgesamt 80 Boxen sortiert werden. Für Montage und Inbetriebnahme war eine fünfwöchige Stillstandszeit notwendig.



Das ehemalige, 2015 von Stallinger übernommene Werk der Mayr-Melnhof Holz hat nach Unternehmensangaben eine Einschnittskapazität von 800.000 fm im Zweischichtbetrieb.