Spanische Einfuhren haben um 3 % abgenommen

Die spanischen Nadelschnittholzimporte haben im dritten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 % auf 203.696 m³ nachgegeben. Nach Angaben des Verbandes der spanischen Holzimporteure und Holzindustrie (AEIM) sind die Einfuhren aus europäischen Ländern mit 174.189 m³ stabil geblieben; ihr Anteil an den gesamten Importe hat um vier Prozentpunkte auf 86 % zugelegt. Dabei standen gestiegene Importe unter anderem aus Frankreich (+14 %) und Schweden (+10 %) gesunkenen Einfuhren aus Portugal (-7 %), Deutschland (-41 %) und Finnland (-37 %) gegenüber. Die Importe aus nicht-europäischen Ländern haben sich um ein Fünftel auf 29.507 m³ bzw. um vier Prozentpunkte auf 14 % reduziert. Die rückläufige Entwicklung im dritten Quartal muss allerdings vor dem Hintergrund der hohen Vergleichswerte des Vorjahres gesehen werden.



Kumuliert über die ersten neun Monate haben die Importe um 11 % auf 708.790 m³ zugelegt. Davon sind fast 600.000 m³ von Abladern in Europa bezogen worden, was einer Zunahme um 6 % entspricht. Die Einfuhren aus nicht-europäischen Ländern haben sich um 45 % auf 111.341 m³ erhöht. Der Wert der importierten Nadelschnitthölzer ist um 5 % auf 114,2 Mio € gestiegen.