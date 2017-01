Södra stellt 2017 wieder auf Quartalsberichte um

Der schwedische Forst- und Holzkonzern Södra wird im Geschäftsjahr 2017 auf eine quartalsweise Veröffentlichung seiner Geschäftsberichte umstellen; bislang wurden die Geschäftszahlen je Tertial veröffentlicht. Der Konzern begründete die Umstellung mit den Anforderungen der Börsenaufsicht der Nasdaq Stockholm, an der Södra gelistet ist.



Am 16. Februar wird Södra die Ergebnisse des vierten Quartals sowie für das Gesamtjahr 2016 veröffentlichen. Die Quartalsberichte für 2017 werden am 20. April (erstes Quartal), 18. Juli (zweites Quartal) und am 18. Oktober (drittes Quartal) erscheinen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals sowie des Gesamtjahres 2017 sollen dann im Februar 2018 erfolgen.