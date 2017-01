Schweiz Holzmarktkommission belässt Preisempfehlung

Die Vertreter der Waldbesitzer und der Holzindustrie in der Schweizer Holzmarktkommission haben auf der gestrigen Sitzung ihre Preisempfehlungen im Vergleich zu September unverändert gelassen. Im September war die Holzindustrie zu leichten Preiserhöhungen bei Fichten-Abschnitten und die Waldbesitzer zu Absenkungen beim Langholz bereit. Trotz der Annäherung im September haben die Vertreter auf der jüngsten Sitzung wie bei den sechs vorangegangenen Terminen wieder unterschiedliche Empfehlungen abgegeben (Waldbesitzer/Holzindustrie ab Waldstraße):



Fichte L1 2b B 100/104 sfr/fm, Fichte L1 4 B 104/107 sfr/fm, Fichte L3 C 75/80 sfr/fm und Fichte L1 5 C 70/80 sfr/fm. Einig sind sich Holzindustrie und Waldbesitzer zwischenzeitlich bei Langholz Fichte L3 3 B mit einheitlich 104 sfr/fm und bei Fichte L3 3 C mit 82 sfr/fm. Als Tannenabschlag schlagen Waldbesitzer weiterhin 10 % zum jeweiligen Fichtenpreis und Vertreter Holzindustrie 10-13 sfr/fm vor. Für Buche 4 B werden 80/95 sfr und für Buche 4 C 60/75 sfr/fm vorgeschlagen.