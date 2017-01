Schweighofer: Huemer übernimmt Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Huemer hat bei der Schweighofer-Gruppe zu Beginn des Jahres die Position des Head of Corporate Communications übernommen. Huemer berichtet direkt an Gerald Schweighofer und folgt in der Position auf Klaus Kraigher nach, der das Unternehmen bereits im September vergangenen Jahres verlassen hat.



Huemer war von 2009 bis zu seinem Wechsel zu Schweighofer in vergleichbarer Position für die Meinl Bank und zuvor als Pressesprecher des Öl- und Erdgaskonzerns OMV (2001 bis 2009) tätig.