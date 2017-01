Schweden: Exporte sind im Oktober um 5 % gesunken

Nach der deutlichen Steigerung der Nadelschnittholz- und Hobelwarenexporte im September (+16 %) blieben die Ausfuhren im Oktober mit insgesamt 1,081 Mio m³ um rund 5 % hinter dem Vorjahreswert zurück. Rückgänge in Europa (-7 %), in Afrika (-17 %) und im Nahen Osten (-2 %) konnten durch deutliche Steigerungen in Asien (+24 %) und Nordamerika (+39 %) nicht ausgeglichen werden.



Sortimentsbezogen gaben die Hobelwarenausfuhren mit einem Minus von 1 % auf 425.000 m³ weniger stark nach wie die Ausfuhren von sägerauem Schnittholz. Mit insgesamt 259.000 m³ gingen die Weißholzausfuhren um 6 % und die Rotholzexporte mit 395.000 m³ um 9 % zurück.



Der rechnerische Ausfuhrpreise ist hingegen über alle Sortimente hinweg leicht um 1,7 % auf 1.933 skr/m³ fob gestiegen.