Schilliger Holz: Brandschaden liegt bei etwa 15-20 Mio sfr

Ein technischer Defekt in einer Filteranlage ist die Ursache für den am 9. Januar ausgebrochenen Großbrand bei Schilliger Holz in Küssnacht-Haltikon/Schweiz. Dies ergaben die Untersuchungen der Kantonspolizei Schwyz, der Staatsanwaltschaft Innerschwyz und des Forensischen Instituts Zürich. Der durch den technischen Defekt in der Filteranlage ausgelöste Brand hatte sich auf die Spänesilos ausgebreitet und dann auf die beiden Produktionshallen übergegriffen. Beide Hallen waren bei dem Brand irreparabel beschädigt worden. Der Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit 15-20 Mio sfr angegeben. Die vergleichsweise schnelle Aufklärung der Brandursache ergibt sich auch daraus, dass der Brandausbruch und die explosionsartige Ausbreitung während des Produktionsbetriebs von Mitarbeitern von Schilliger Holz beobachtet worden war und somit Zeugen zur Verfügung standen.



Schilliger Holz hat zwischenzeitlich mit den Planungen für den Wiederaufbau der Produktionsstätte begonnen. Noch während der Untersuchungen der Behörden wurde mit Aufräumarbeiten in bereits freigegebenen Bereichen der beiden Hallen begonnen. Auch wurden bereits erste Vorgespräche mit Maschinenlieferanten geführt. Nach Angaben von Ernest Schilliger sollen in Küssnacht-Haltikon wieder Anlagen zur Produktion von Brettschichtholz in Sonderdimensionen sowie Brettsperrholz aufgebaut werden. Die beiden bei dem Brand zerstörten Hallen waren für Brettsperrholz und Leimholz-Spezialitäten genutzt worden.



Das neue, auf die Herstellung von Leimholz in Standarddimensionen und Deckklagen für Brettsperrholz ausgerichtete und von dem Brand nicht beschädigte Werk befindet sich derzeit in der Inbetriebnahmephase. Mit einem Regelbetrieb wird in wenigen Wochen gerechnet.