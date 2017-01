Rothenberger wechselt von Pavatex zu Wolf Bavaria

Uwe Rothenberger, Verkaufsleiter Industrie & Neue Märkte bei dem Dämmplattenhersteller Pavatex, ist zum 1. Januar als Vertriebsleiter Export & Industrie zu dem Trockenbauunternehmen Wolf Bavaria GmbH gewechselt. Wolf Bavaria produziert und vertreibt Systemlösungen für Rohdecken aus Beton oder Holz. Das von den Gründern Richard und Michael Wolf geleitete Unternehmen beschäftigt am Stammsitz Heilsbronn sowie bei Tochtergesellschaften in Ungarn, der Ukraine, Russland und der Türkei rund 100 Mitarbeiter.



Rothenberger war Anfang November 2014 als Verkaufsleiter Industrie zu Pavatex gekommen. Im Zuge der im Januar 2015 vorgenommenen Veränderungen in der Vertriebsorganisation hatte er zusätzlich auch die Verantwortung für verschiedene Exportmärkte, zum Beispiel Großbritannien, Tschechien, Skandinavien, übernommen.