Ponsse und Prinoth entwickeln Forstmaschinen-Laufwerke

Der durch die in Skigebieten eingesetzten Pistenfahrzeuge bekannte Maschinenhersteller Prinoth und der Forstmaschinenhersteller Ponsse kooperieren bei der Entwicklung von Laufwerken. Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des Horizon 2020 Projekts OnTrack der Europäischen Union. Ziel des Projekts ist die Entwicklung von Forwardern mit Gummilaufbändern, die gegenüber herkömmlichen Fahrwerken mit auf Bogieachsen montieren Rädern deutlich weniger Bodendruck verursachen und eine höhere Fahrgeschwindigkeit im Gelände ermöglichen sollen. Das zweite Ziel von OnTrack ist die Entwicklung von automatischen Sensorsystemen, um die Auswirkungen der Holzrückung auf den Boden zu erfassen. Am Ende des Projekts soll sowohl für die Laufwerke als auch für das Sensorsystem eine Serienreife bestehen.



Das Projekt wird vom Norwegian Institut of Bioeconomy Research (NIBIO) koordiniert. Neben Prinoth und Ponsse beteiligen sich auch das schwedische Beratungs- und Holzhandelsunternehmen Konstholmen TB , das Forschungsinstitut Skogforsk , der norwegische Händler für Prinoth-Maschinen Owren und die finnische Metsäteho an dem Projekt. In Deutschland wird OnTrack vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) unterstützt. Die Laufzeit des Projekts ist von 1. September 2016 bis 31. August 2018 angesetzt.