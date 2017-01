Polstermöbelumsatz hat im November erneut nachgegeben

Der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie hat im November um 1,7 % auf 90,9 Mio € nachgegeben. Wie aus der monatlich auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamtes erstellten Umsatzstatistik des VdDP hervorgeht, hat sich die Rückgangsrate damit allerdings wieder etwas abgeschwächt. Im September und Oktober war das Minus mit -10,8 % bzw. -14,9 % noch deutlich höher ausgefallen. Während der Inlandsumsatz im November erneut um 4,7 % rückläufig war, haben die in Deutschland produzierenden Polstermöbelhersteller im Ausland einen Zuwachs um 4,1 % verzeichnet. In der Eurozone ist der Umsatz allerdings um 3,4 % gesunken.



Kumuliert über den Zeitraum Januar bis November hat der Gesamtumsatz der deutschen Polstermöbelindustrie um 3,8 % auf 929,1 Mio € abgenommen. Lediglich für die Monate April (+7,2 %), Juni (+6,3 %) und August (+10,5 %) konnten Zuwächse ausgewiesen werden. Der Inlandsumsatz hat in den ersten elf Monaten um 4,0 % nachgegeben; sowohl der Auslandsumsatz insgesamt als auch der in der Eurozone erwirtschaftete Umsatz waren um jeweils 3,4 % rückläufig.