Pfleiderer hat Dekorkollektion deutlich ausgeweitet

Die von der Pfleiderer Group unter der Bezeichnung „One Collection“ auf der Bau in München vorgestellte Dekorkollektion umfasst insgesamt 360 Dekore und 21 Strukturen. Die in elf Farbwelten gegliederte Kollektion wird über vier Jahre bis Ende 2020 laufen und jährlich aktualisiert.



242 Dekore wurden aus dem Bestand der bisherigen Pfleiderer-Kollektionen in West- und Osteuropa übernommen, die restlichen 118 Dekore wurden neu gelistet. 300 Dekore sind im Dekor- und Strukturverbund auf den von Pfleiderer angebotenen Trägermaterialien erhältlich (Dekor, Struktur, Träger „DST“). Die Teilkollektion „DST Xpress“ mit 162 Dekoren kann innerhalb von drei Tagen aus dem Lager bzw. von zehn Tagen ab Angebot geliefert werden. Die neue Kollektion läuft erneut über vier Jahre und damit bis Ende 2020. Innerhalb der Kollektionslaufzeit werden alle Dekore und Strukturen lieferbar bleiben.



Die bisherige, von 2013 bis 2016 laufende Pfleiderer-Designkollektion hatte insgesamt 300 Dekore umfasst, davon waren 180 auf die DST-Teilkollektion und 92 auf DST Xpress entfallen.