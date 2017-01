Pelletwerk Bio-Energie Mudau hat Insolvenzantrag gestellt

Der Pellethersteller Bio-Energie Mudau hat am 28. Dezember am Amtsgericht Mosbach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Gordon Rapp von der Kanzlei Rapp Wolf Rechtsanwälte in Heidelberg bestellt. Nach Angaben von Rapp wird der Geschäftsbetrieb sowohl in dem Pelletwerk als auch in dem Biomasseheizkraftwerk weitergeführt. Nachdem die Löhne und Gehälter für November noch bezahlt worden waren, steht das Insolvenzgeld für die 17 Mitarbeiter drei Monate zur Verfügung. Mit der Eröffnung des Verfahrens wird dementsprechend am 1. März gerechnet. Auch die Beschaffung der für die Pelletproduktion und den Heizkraftwerksbetrieb benötigen Rohstoffe in Form von Spänen, Waldhackschnitzeln und Rundholz konnte vom vorläufigen Insolvenzverwalter über Massekredite sichergestellt werden. Zu den Ursachen für die drohende Zahlungsunfähigkeit und den daraus resultierenden Insolvenzantrag gibt es von Rapp zumindest derzeit noch keine Angaben.



Der vorläufige Insolvenzverwalter strebt eine übertragende Sanierung für das Pellet- und Biomasseheizkraftwerk an. Nachdem während der vergangenen Tage erste potenzielle Investoren bei Rapp Interesse an den Assets der Bio-Energie Mudau gezeigt haben, sollen nun die Gespräche intensiviert werden.



Das Pellet- und Holzheizkraftwerk war 2007 in Betrieb genommen worden. Die Produktionskapazität wird laut Firmenhomepage wie bei der Inbetriebnahme weiterhin mit 30.000 t Pellets angegeben. Das Biomasseheizkraftwerk hat eine Leistung von 1,25 MW elektrisch und 5,5 MW thermisch. Der Brennmaterialbedarf des Heizkraftwerks liegt bei jährlich 23.800 t.