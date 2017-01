PCI Augsburg: Veränderungen in der Geschäftsführung

Der zum BASF-Konzern gehörende Bauchemiehersteller PCI Augsburg hat mehrere Veränderungen in seinem Führungsteam vorgenommen. Zum Jahresanfang ist Udo Weimer in die Geschäftsleitung von PCI eingetreten und übernimmt hier die die Verantwortung für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und dem Benelux-Raum. Ab Anfang April wird Weimer, der bislang in der Quick-Mix Gruppe als Geschäftsführer Vertrieb tätig war, auch bei PCI einen Geschäftsführerposten übernehmen. Er tritt die Nachfolge Manfred Grundmann an, der nach 35 Jahren Betriebszugehörigkeit zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist.



Bereits Anfang November wurde Frank Rösiger eine neu geschaffene Position innerhalb der PCI-Führung übertragen. Als Geschäftsführer Technik verantwortet er die Bereiche Produktentwicklung, Supply Chain und Produktion. Diesen Schritt begründet PCI mit den erweiterten Aufgaben nach der Übernahme der Henkel-Bauchemiesparte. Rösiger ist seit 1997 im Unternehmen tätig und war zuletzt Leiter des Bereichs Operations.



Marc Köppe, der bisher zusammen mit Grundmann die oberste Führungsebene bei PCI bildete, hat im Zuge der Umstrukturierung den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Darüber hinaus ist er weiterhin für die Bereiche Marketing, Personal, Rechnungswesen und Controlling sowie für den Einkauf zuständig.