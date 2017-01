Parkettverbrauch ist 2016 laut FEP um 2 % gestiegen

Nach vorläufigen Schätzungen der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) ist der Parkettverbrauch in Europa im vergangenen Jahr um rund 2 % gestiegen. Die Einschätzung beruht auf Informationen von Mitgliedsunternehmen und nationalen Verbänden, die auf einer im Verlauf der Bodenbelagsmesse Domotex in Hannover durchgeführten Sitzung des FEP-Vorstands zusammengestellt wurden. Endgültige Produktions- und Verbrauchszahlen für 2016 wird der FEP im Rahmen der nächsten Generalversammlung am 15. und 16. Juni in Budapest/Ungarn vorstellen.



Mit dem erwarteten Anstieg um 2 % würde der Parkettverbrauch zum zweiten Mal in Folge steigen. Im Jahr 2015 konnte erstmals seit 2011 wieder ein leichter Anstieg um 0,5 % auf 75,768 Mio m² verzeichnet werden. Zu der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Verbands fast alle FEP-Länder beigetragen. Die größten Zuwächse gab es demnach in Schweden, in Tschechien, in den Niederlanden und in Belgien, gefolgt von Frankreich und Polen. Auch aus Deutschland und Österreich wurden Zuwächse gemeldet. Der spanische Parkettmarkt hat sich weiter erholt und kann dabei von dem wirtschaftlichen Aufschwung im Land profitieren. Die leichte Verbesserung in Italien sieht der FEP demgegenüber von der unklaren politischen und wirtschaftlichen Entwicklung bedroht. In Ungarn sind die Verbrauchsmengen ebenfalls nur in geringem Umfang gestiegen und für die Schweiz wird von einem stabilen Geschäft berichtet. Zu einem erneuten Absatzrückgang kam es im vergangenen Jahr lediglich in Finnland.



Eine Prognose für 2017 hat der FEP in seiner heute veröffentlichten Mitteilung nicht abgegeben. Der Verband weist in diesem Zusammenhang auf die aktuelle weltpolitische Lage hin. Weitere Unsicherheiten werden im Hinblick auf die Versorgungssituation bei Eiche gesehen. Als positives Zeichen wertet der FEP, dass die Nachfrage nach anderen Holzarten wie zum Beispiel Buche im vergangenen Jahr erstmals seit Längerem wieder leicht zugenommen hat.