Operatives Ergebnis von Stora Enso mit 34 Mio € belastet

Unter „Items affecting comparability“ (IAC) bilanzierte außerordentliche Aufwendungen haben bei Stora Enso das operative Ergebnis im vierten Quartal mit 34 Mio € belastet. Abschreibungen in den Geschäftsbereichen „Consumer Board “ (-77 Mio €), „Packaging Solutions“ (-12 Mio €) und „Other” (-14 €) konnten nur teilweise durch einen außerordentlichen Ertrag der Division „Paper“ (+69 Mio €) ausgeglichen werden. Innerhalb des Geschäftsbereichs Paper konnten Rückstellungen für Umweltmaßnahmen (-8 Mio €) und Abschreibungen (-78 Mio €) durch einen Erlös aus dem Verkauf des chinesischen Papierwerkes in Suzhou in Höhe von 155 Mio € aufgefangen werden. Die IAC und die infolgedessen um 11 Mio € erhöhten Ertragssteuern belasten das Periodenergebnis mit insgesamt 45 Mio €.



Neubewertungen der forstlichen Beteiligungen von Stora Enso bei Bergvik Skog in Schweden und Tornator in Finnland sowie der von dem Geschäftsbereich Consumer Board in der südchinesischen Provinz Guangxi bewirtschafteten Wälder führen zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 30 Mio €. Stora Enso zurechenbare gestiegene Buchwerte von Bergvik Skog (+52 Mio €) und Tornator (+83 Mio €) konnten eine um 182 Mio € gesunkene Bewertung der Wälder in Guangxi nur teilweise ausgleichen. Kostensenkungen in Höhe von 77 Mio € bei der Division Consumer Board haben zu dem außerordentlichen Ertrag von 30 Mio € geführt, der sich allerdings nicht auf das operative Ergebnis des Konzerns auswirkt.