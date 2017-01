OLG Düsseldorf gibt Entscheidung im März bekannt

Nach der heutigen Verhandlung am Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf über die Beschwerde des Landes Baden-Württemberg gegen den Kartellspruch zur Rundholzvermarktung wird es einen Ergebnis-Verkündungstermin am 15. März gegeben. Ob dann tatsächlich ein Urteil mit Begründung bekannt gegeben wird oder ob das OLG weitere Entscheidungen öffentlich macht, steht nach dem heutigen, zweiten Verhandlungstermin noch nicht fest. Möglich ist auch, dass besonders die vom 1. Kartellsenat des OLG bereits nach dem ersten Verhandlungstermin am 4. Mai 2016 aufgebrachten europarechtlichen Fragen am Europäischen Gerichthof (EuGH) geklärt werden müssen. Bereits damals hatte der Senat das Bundeskartellamt aufgefordert, zu den von Landesforstbetrieben und -verwaltungen für Privat- und Kommunalwaldbesitzer angebotenen forstlichen Dienstleistungen im Umfeld der Holzvermarktung unter dem europarechtlich relevanten Gesichtspunkt des zwischenstaatlichen Handels Stellung zu nehmen. Das entsprechende Schreiben wurde vom Bundeskartellamt am 15. Juli dem Kartellsenat übermittelt. Neben einem Urteil und der Prüfung am EuGH ist als Ergebnis für den 15. März aber auch eine Überprüfung von Bundes- und Landeswaldgesetzen durch das Bundesverfassungsgericht möglich.



Nach Angaben von Prozessbeobachtern ist der vorsitzende Richter Prof. Jürgen Kühnen aber kaum von der bereits bekannten Linie abgewichen. Bereits nach dem ersten Verhandlungstermin hatte der vorsitzende Richter zu verstehen gegeben, dass er überwiegend der Argumentation des Kartellamtes folgt. Das zwischenzeitlich Mitte Dezember von Bundesrat und Bundestag beschlossene aber noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlichte neue Bundeswaldgesetz wurde von Kühnen aber vor allem mit Blick auf die im Gesetz enthaltenen europarechtlichen Freistellungen scharf kritisiert.