Oeneo kann Ergebnis in erster Jahreshälfte steigern

Nachdem Oeneo bereits im November Zahlen zur Umsatzentwicklung in den Geschäftsbereichen „Winemaking“ und „Closures“ veröffentlicht hat, wurden einen Monat später die Ergebniskennzahlen nachgereicht. In den ersten sechs Monaten des am 31. März endenden Geschäftsjahres hat Oeneo das Betriebsergebnis in dem Holzfässer und weitere Holzprodukte für die Weinherstellung umfassenden Geschäftsbereich Winemaking um 4,6 % auf 10,1 Mio € gesteigert.



Im Bereich Closures (Flaschenverschlüsse) wurde das Betriebsergebnis sogar um 25,4 % auf 14,6 Mio € verbessert. Der stärkere Zuwachs in diesem Geschäftsbereich ist aber auch auf die Übernahme des portugiesischen Korkherstellers Piedade zurückzuführen. Die Akquisition war im Juli 2015 angekündigt und am 16. September durchgeführt worden. Die Konsolidierung von Piedade erfolgte dementsprechend erst seit Oktober 2015.

Abzüglich eines operativen Verlusts von 2,2 Mio € durch die als „Corporate“ ausgewiesene Unternehmensorganisation sowie der negativen Einmaleffekte von 1,7 Mio € ergibt sich für das Gesamtunternehmen ein Betriebsergebnis von 20,7 Mio €. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 15 %. Der Gewinn nach Steuern hat sich um 17 % auf 13,6 Mio € erhöht.