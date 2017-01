Neuhofer Holz fliegt Kunden von der Bau nach Zell

Der österreichische Leistenhersteller Neuhofer Holz hat während der Bau in München Kunden mit dem Helikopter in das Werk Zell am Moos geflogen. Am Stammsitz in Zell am Moos hat das Unternehmen über den aktuellen Stand der Erweiterungsinvestitionen informiert. Der vorerst letzte Expansionsschritt war die Ende Oktober erfolgte Inbetriebnahme einer neuen Lagerhalle, mit der die Gesamtlagerfläche an dem Standort auf 15.500 m² gesteigert wurde.



Bis zum Jahr 2020 soll das Firmengelände in Zell am Moos in drei Bauabschnitten um zusätzliche Flächen in einer Größenordung von bis zu 56.000 m² erweitert werden. Die Ausbaupläne umfassen dabei sowohl Lager- als auch Produktionshallen sowie ein neues Bürogebäude inklusive Showroom. Nach Abschluss der Erweiterungsinvestitionen wird Neuhofer an dem Standort über eine Gesamtfläche von rund 146.000 m² verfügen.