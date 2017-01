Nadelschnittholzproduktion hat um 2 % nachgegeben

In der deutschen Sägeindustrie hat die Produktion von sägerauem Nadelschnittholz im dritten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,0 % auf 4,534 Mio m³ nachgegeben. Davon waren laut Statistischem Bundesamt 3,631 Mio m³ für den Absatz an externe Abnehmer bestimmt.



In den ersten neun Monaten haben die deutschen Sägewerke 13,435 Mio m³ Nadelschnittholz erzeugt, was einer Zunahme um 1 % im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Die Produktion von Fichtenschnittholz hat mit 10,318 Mio m³ den Vorjahreswert allerdings um 0,7 % verfehlt. Der Rückgang konnte aber durch gestiegene Produktionsmengen von Kiefernschnittholz (+6,3 % auf 1,778 Mio m³) sowie von sonstigen Nadelschnitthölzern (+8,2 % auf 1,339 Mio m³) ausgeglichen werden. Das für den Absatz an externe Abnehmer bestimmte Nadelschnittholzvolumen lag mit 10,792 Mio m³ um 0,7 % über dem Vorjahreswert; die Umsatzerlöse sind mit 1,953 Mrd € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. In die interne Weiterverarbeitung sind 2,643 Mio m³ gegangen, was einem Anstieg um 2,4 % entspricht.



Die Hobelwarenproduktion hat im dritten Quartal um 20,3 % auf 996.773 m³ zugelegt. In den ersten neun Monaten wurde ebenfalls eine Zunahme der Produktionsmenge um 2,764 Mio m³ verzeichnet, die fast vollständig an externe Abnehmer abgesetzt wurde. Der Umsatz lag mit 714 Mio € um 14,8 % über dem Vorjahreswert. In die Produktionsstatistik fließen die Daten von Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten ein.