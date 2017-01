Müller übernimmt USNR-Vertrieb für DACH-Region

Ab 1. Februar übernimmt Eckart Müller den Vertrieb für den US-amerikanischen Anlagenhersteller US Natural Resources (USNR) im deutschsprachigen Raum. Zusammen mit der Söderhamn Eriksson GmbH, einem Tochterunternehmen der seit 2015 zu USNR gehörenden schwedischen Söderhamn Eriksson AB (SE), wird Kunden aus der DACH-Region zukünftig das gesamte Angebotsprogramm von USNR und SE angeboten. Aufgrund der in den vergangenen Jahren eher verhaltenen Investitionsbereitschaft in Neuanlagen rechnet USNR in nächster Zeit wieder mit einer stärkeren Nachfrage nach neuen Anlagen und Anlagenteilen.



Auch nach der Übernahme des Vertriebs von USNR für die DACH-Region bleibt Müller über sein eigenes Unternehmen, die CTR Holztechnik, im Gebrauchtmaschinengeschäft tätig.