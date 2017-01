MMFA: Absatz in Klasse 1 ist erneut um 18 % gestiegen

Laut der auf der Domotex vorgestellten vorläufigen MMFA-Statistik haben die Verbandsmitglieder im Jahr 2016 in der Klasse 1 (Substrate auf HDF-Basis mit Polymer-Auflage, ohne reine Lacksysteme) ihren Gesamtabsatz um knapp 18 % auf 9,222 Mio m² gesteigert. Nach Schätzungen des MMFA erreichten sie damit eine Marktabdeckung von etwa 90 %. Auf die DACH-Region entfielen mit 7,342 Mio m² etwa 80 % des Gesamtabsatzes. Wie im Vorjahr gingen 17 % ins restliche Westeuropa, auch die Absatzanteile in Osteuropa (2 %) sowie den außereuropäischen Märkte (1 %) haben sich nicht verändert.



In der Klasse 2 (Substrate auf Polymer- oder Polymerkomposit-Basis mit Polymerauflage und/oder Polymerlacksystem) haben die Verbandsmitglieder insgesamt 33,5 Mio m² abgesetzt. Davon entfielen 7,5 Mio m² auf die DACH-Region, ins restliche Westeuropa sowie Nordamerika wurden 8,1 Mio m² bzw. 16,9 Mio m² geliefert. Für die beiden letztgenannten Absatzregionen schätzt der MMFA das gesamte Marktvolumen auf 35 Mio m² bzw. 41 Mio m². Demzufolge lagen die Marktanteile der Verbandsmitglieder in Westeuropa und Nordamerika bei 45 % bzw. 35 %.



Für die Klasse 3 (alle anderen Bodenaufbauten, die nicht unter Klasse 1 oder 2 bzw. externe Normen fallen) konnten wie in den vorangegangenen Jahren keine Absatz-Zahlen angegeben werden, da die durch das Kartellrecht vorgeschriebene Mindestanzahl von fünf meldenden Unternehmen noch immer nicht erreicht ist.