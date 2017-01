MLT will im Jahr 2017 rund 400.000 m³ OSB produzieren

Die russische Modern Lumber Technologies will in der am Standort Torzhok/Oblast Tver errichteten OSB-Anlage im laufenden Jahr rund 400.000 m³ OSB produzieren. Ein Teil der OSB-Produktion soll in Richtung Westeuropa exportiert werden. Der Vertrieb auf den DACH-Märkten soll über die MLT-Vertriebsgesellschaft Timberhof GmbH in Düsseldorf laufen. Neben OSB werden über Timberhof auch LVL und Pellets vermarktet.



Die laut MLT auf eine Produktionskapazität von 500.000 m³/Jahr ausgelegte OSB-Anlage war Mitte 2016 in Betrieb genommen worden. Damit hatte sich der beim Baubeginn für Ende 2015 vorgesehene Produktionsstart um ein halbes Jahr verzögert. Im LVL-Bereich kommt MLT auf eine Produktionskapazität von rund 150.000 m³.