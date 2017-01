Metsä Wood verkauft Bereich Holzelemente an Lapwall

Die finnische Metsä Group wird ihren Bereich Holzelemente an die Lapwall Oy verkaufen. Die Übertragung der bisher dem Geschäftsbereich „Metsä Wood“ zugeordneten Aktivitäten soll bis Ende Januar abgeschlossen werden. Neben allen Assets am einzigen Produktionsstandort Pälkäne wird Lapwall auch die gesamte Belegschaft übernehmen. Gegenstand der am 11. Januar bekanntgegebenen Transaktion ist auch ein langfristiger Vertrag, über den die Lieferung von Kerto-LVL und Fichten-Sperrholz durch Metsä vereinbart wurde. Zu der Laufzeit und dem Liefervolumen dieses Vertrags haben sich die Unternehmen nicht geäußert.



Lapwall wurde 2012 in Pyhäntä gegründet und betreibt dort bislang mit insgesamt 250 Mitarbeitern zwei Produktionslinien für Holzelemente. Momentan werden auf einer Gesamtfläche von mehr als 4.000 m² zwei weitere Produktionslinien errichtet. Nach Angaben von Lapwall ist der Standort Pyhäntä das größte Produktionswerk für Holzelemente in Skandinavien. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von 30 Mio € erwirtschaftet, für 2017 hat sich Lapwall ein Umsatzziel von 70 Mio € gesetzt. Die Hälfte der Steigerung soll über die Übernahme der Metsä-Aktivitäten beigesteuert werden.



Metsä hatte seinen Holzelemente-Bereich erst im Februar 2016 von Heinola nach Pälkäne verlegt. Das Werk hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Jahreskapazität von insgesamt 70.000 m² an Boden- und Deckenelemente. Dafür wurden ungefähr 3.000 m³ Kerto-LVL verarbeitet. Der jetzt vereinbarte Desinvestition hat laut Metsä keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzzahlen. Im Jahr 2015 hat Metsä im Geschäftsbereich Metsä Wood einen Umsatz von 188 Mio € erwirtschaftet, der Gesamtumsatz der Metsä-Group lag bei 1,205 Mrd €.