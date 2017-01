Metsä Fibre startet Testbetrieb im Zellstoffwerk Äänekoski

Metsä Fibre will im Februar mit ersten Testläufen in dem neu errichteten Zellstoffwerk mit angeschlossener Bioraffinerie in Äänekoski beginnen. Der offizielle Produktionsbeginn des Werks wird von Metsä Fibre weiterhin wie geplant mit dem dritten Quartal 2017 angegeben. Im vergangenen Jahr waren in Äänekoski überwiegen die Anlagen installiert worden, nachdem bereits 2015 die Baumaßnahmen weitestgehend abgeschlossen waren. Den Grad der Fertigstellung hat Metsä Fibre am Jahresende 2016 mit 82 % angegeben.