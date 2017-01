Methanol-Spotpreise haben sich nur noch wenig verändert

Nach dem deutlichen Anstieg im vierten Quartal haben sich die Spotpreise für Methanol in allen relevanten Verbrauchsregionen in den letzten Wochen stabilisiert. In Europa und in Nordamerika hat das bereits Mitte Dezember erreichte Niveau noch immer Bestand, in China haben die Spotpreise zuletzt sogar wieder leicht nachgegeben.



Die europäischen Spotpreise liegen derzeit im Schnitt bei 320-325 €/t fob Rotterdam; Mitte Dezember war ein vergleichbares Niveau angegeben worden. Die US-amerikanischen Spotpreise haben sich bei 344-350 US$/t fob US-Golfküste eingependelt, nach 345-350 US$ Mitte Dezember. Die chinesischen Importpreise sind dagegen von den Mitte Dezember erreichten 350-360 US$/t cfr Shanghai wieder auf 332-345 US$ zurückgegangen.