Magnumboard-Lizenzen für Keilhofer und Wood & Build

Auf der Bau in München hat die Swiss Krono Group zwei neue Lizenzen für „Magnumboard““ OSB-Elemente erteilt. Während das zur Debeuckelaere Group gehörende Holzbau-Unternehmen Wood & Build erster Lizenznehmer in Belgien ist, wird in Deutschland mit der Keilhofer GmbH das dritte Unternehmen in die Produktion der OSB-Elemente einsteigen. Diese werden in Deutschland bereits von der 3B TEC Holzbau sowie der Magnumboard-Manufaktur-Deutschland (MMD) hergestellt. Mit Henri Vermot et Fils gibt es daneben noch einen Lizenznehmer in Frankreich.



Basis der Magnumboard OSB-Elemente sind geschliffene OSB/4 mit einer Dicke von 25 mm. Das Standardmaß der ausschließlich mit formaldehydfreien Bindemitteln produzierten Platten beträgt 15,0 x 2,8 m. Nach Kundenspezifikation sind inzwischen Längen bis 18,0 m möglich. Swiss Krono hatte zu diesem Zweck bis März 2016 sowohl die Endfertigungsanlagen als auch die Logistik am Standort Heiligengrabe entsprechend angepasst. Von den Lizenznehmern werden die OSB mit allen nötigen Ausschnitten und Öffnungen z.B. für Kabelkanäle versehen und diese danach in drei bis zehn Lagen miteinander verleimt. Die auf diese Weise produzierten massiven Wand-, Decken- und Dachbauteile sind vom Deutschen Institut für Bautechnik erstmals im März 2004 bauaufsichtlich zugelassen worden.