Lollyholz: Euro Sticks-Gruppe will Knauf übernehmen

Die Unternehmensgruppe L. Possehl will den Eisstiel- und Stäbchenhersteller Karl Otto Knauf in Lübeck-Stockelsdorf an die französische Euro Sticks-Gruppe verkaufen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am vergangenen Mittwoch. Über den Kaufpreis für den 2010 vollständig von Possehl übernommenen Verarbeiter von höherwertigem Buchenrundholz wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf des Unternehmens steht allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Possehl-Aufsichtsrats. Das Umlaufverfahren wird derzeit durchgeführt und soll morgen abgeschlossen sein. Ob eine Überprüfung des Verkaufs durch die Wettbewerbsbehörden notwendig ist, ist derzeit noch nicht bekannt.



Unsicherheit gibt es auf Seiten der 117 Arbeitnehmer bei Knauf aber über den Fortbestand des Standorts Lübeck-Stockelsdorf. Zwar wurde auf der am Donnerstag durchgeführten Betriebsversammlung ein Schreiben des geschäftsführenden Gesellschafters von Euro Sticks, Ferederic Debacker, verlesen. In dem offenen Brief hob Debacker die Bedeutung des Standorts mit seiner Produktionskapazität und der Nähe zu Seehäfen hervor. Eine Arbeitsplatzgarantie oder Aussagen zu einem langfristigen Fortbestand der damit fünften Produktionsstätte innerhalb der Euro Sticks-Gruppe waren laut IG Metall in dem Schreiben aber nicht enthalten.



Zur Euro Sticks-Gruppe gehören bislang die Tochterunternehmen Central Sticks in Libcany /Tschechien, SC Carpat Sticks in Timisoara/Rumänien und Eurasia Sticks in Ergene/Türkei. Ende vergangenen Juni waren darüber hinaus Pläne zum Bau eines weiteren Werks in den USA bekannt geworden.