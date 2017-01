Linderholm verkauft Eco Log-Anteile an Accent Equity

Stig Linderholm hat als bislang alleiniger Eigentümer des schwedischen Forstmaschinenhersteller Eco Log Unternehmensanteile an den von Accent Equity Partner aufgelegten Fonds Accent Equity 2012 verkauft. Das Closing und die Bekanntgabe erfolgen heute. Die Verträge waren Mitte Dezember unterzeichnet worden. Die Anmeldungen beim Bundeskartellamt und der schwedischen Wettbewerbsbehörde Konkurrensverket erfolgten am 21. Dezember. Die Freigabe wurde vom Bundeskartellamt bereits am 23. Dezember unter dem Aktenzeichen B5-191/16 erteilt; der Beschluss mit dem Aktenzeichen 762/2016 von Konkurrensverket datiert vom 4. Januar.



Die Beteiligung an Eco Log erfolgt über die von Linderholm und Accent Equity am Sitz der Kanzlei Mannheimer Swartling Advotbyrå neu gegründete Carrock AB. Auf diese neue Gesellschaft, an der wiederum der Fonds die Mehrheit hält, werden alle Eco Log-Anteil übertragen. Zum Kaufpreis und der genauen Anteilverteilung wurde zwischen den Parteien aber Stillschweigen vereinbart.



Accent Equity und Eco Log begründen in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Anteilsveränderungen mit der angestrebten internationale Expansion des Forstmaschinenherstellers. Im vergangenen Jahr hat Eco Log einen Umsatz von rund 400 Mio skr erreicht. Der Exportanteil lag bei rund 60 %.