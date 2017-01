Konecranes schließt Kauf der MHPS-Sparte von Terex ab

Konecranes hat am 4. Januar die Übernahme der Produktbereichs Material Handling & Port Solutions (MHPS) von Terex abgeschlossen. Die Übernahme des Bereichs, dessen Produktprogramm unter anderem die in der Holzindustrie eingesetzten und unter dem Namen „Demag“ vermarkteten Anlagen umfasst, war von beiden Unternehmen am 16. Mai 2016 bekannt gegeben worden. Die Zustimmung der EU-Kommission und des US Departments of Justice war am 8. August erfolgt. Abweichend zu dem im Mai von beiden Unternehmen unterzeichneten „Stock and Asset Purchase Agreement“ wird der Preis für MHPS nun mit 595 Mio US$ plus 200 Mio € jeweils in bar angegeben. Ursprünglich waren 723 Mio € in bar genannt worden. Die Vereinbarung über 19,6 Mio neue Aktien mit eingeschränktem Stimmrecht, durch die Terex an Konecranes 25 % hält, blieb unverändert.



Durch die Übernahme von MHPS werden die bislang zwei Geschäftsbereiche Service und Industrial Equipment von Konecranes um Port Solutions erweitert. Der Konzernumsatz soll nach der Konsolidierung von MHPS bei voraussichtlich 3,4 Mrd € liegen. Die Synergieeffekte auf EBIT-Ebene werden von Konecranes mit 140 Mio € angegeben.