Koch hat restliche Anteile an Lehbrink übernommen

Ende Dezember haben die Gesellschafter der Koch-Gruppe die restlichen Anteile an der Firma Lehbrink Spezialmaschinen erworben. Die Familie Koch hatte bereits seit 2005 zwei Drittel der Lehbrink-Anteile gehalten. Damals hatten die Brüder Eckart und Rüdiger Koch im Zuge einer übertragenden Sanierung verschiedene Assets der seit 2004 insolventen Wilhelm Lehbrink GmbH übernommen und in die neugegründete Lehbrink Spezialmaschinen eingebracht. An dieser Neugründung war auch der frühere Lehbrink-Geschäftsführer Hans-Jürgen Burow beteiligt.



Momentan umfasst die Koch-Gruppe insgesamt fünf Unternehmen. Die Gerhard Koch Maschinenfabrik stellt Maschinen und Anlagen für die Möbel-, Türen- und Holzfensterproduktion her, ein Schwerpunkt der Aktivitäten liegt im Bereich Verbindungstechnik. Lehbrink wiederum produziert Maschinen für den Türen- und Zargenbau aus Holz, Aluminium, Stahlblech sowie glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Über die 2002 gegründete SG GmbH Lippe ist Koch auch im Handel mit Gebrauchtmaschinen und Dienstleistungen im Bereich Service aktiv. Daneben gehören zur Koch-Gruppe noch zwei Vertriebsgesellschaften.