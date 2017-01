Klenk: Relaunch des Marken- und Onlineauftritts

Anlässlich der heute beginnenden Fachmesse BAU hat Klenk Holz einen umfassend neu gestalteten Markenauftritt sowie eine neue Unternehmens-Homepage gestartet. Nach Angaben des Klenk-Vorstandsvorsitzenden Dr. Markus Adams rundet der komplett neu gestaltete Markenauftritt die in den vergangenen Jahren durchgeführte Umstrukturierung des Unternehmens ab.



Die Produktbereiche in denen das Unternehmen tätig ist, werden zudem stärker als bisher in Absatzsegmente gegliedert. Neben den Bereichen „Baumarkt“ und „Handel“ weist die Vertriebsstruktur von Klenk auch die Bereiche „Holzverarbeitende Industrie“, „Konstruktiver Holzbau“, Projektgeschäft“ und Verpackungsindustrie“ sowie den Bereich „Restholzverarbeitende Industrie“ aus.