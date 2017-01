Kanadischer Pelletproduzent in Konkursverwaltung

Der kanadische Pelletproduzent Scotia Atlantic Biomass Company, ein Tochterunternehmen der Viridis Energy, befindet sich in Konkursverwaltung. Laut einem Bericht des "Chronicle Herald" wurde Grant Thornton bereits Ende November als Konkursverwalter eingesetzt. Bis Ende Februar hat Thornton laut dem Bericht noch Zeit, um einen Investor für das 120.000 t-Werk zu finden.



Der Konkursverwaltung vorangegangen war die Kündigung eines Darlehens in Höhe von 6,35 Mio Can$ durch die Cornwall Investments Mitte Oktober. Viridis-CEO Christopher Robertson hatte seinerzeit den niedrigen Ölpreis und einen starken Absatzrückgang auf dem europäischen Pelletmarkt dafür verantwortlich gemacht, dass Scotia seine Schuldendienste gegenüber Cornwall Investments nicht mehr bedienen konnte.



Viridis hatte Anfang 2012 das Pelletwerk der damaligen Enligna Canada von der in Berlin ansässigen Enligna AG aus der Insolvenz heraus erworben.