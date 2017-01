KaiCell Fibers beginnt mit Machbarkeitsstudie

Die finnische Projektgesellschaft KaiCell Fibers hat im Januar mit der Erstellung einer vollständigen Machbarkeitsstudie für die nahe Kajaani in der Region Kainuu geplante „BioFutureFactory“ begonnen. Das Projektteam der Machbarkeitsstudie für das Zellstoffwerk mit angeschlossenen Bioraffinerien wird von Stefan Fors geleitet. Bei technischen Fragen wird das Projektteam von der CTS Engtec Oy, Kouvola/Finnland, unterstützt. Während des ersten Halbjahres 2017 sollen alle technischen und wirtschaftlichen Parameter für das geplante Werk untersucht werden. Mit Hilfe der in der Machbarkeitsstudie gesammelten Daten und Erkenntnisse solle dann im Anschluss auch die notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden.



Bereits im Sommer 2016 konnte KaiCell Fibers die Standortsuche für das Zellstoffwerk und die Bioraffinerien abschließen. In Paltamo rund 40 km nördlich von Kajaani ist ein rund 175 ha großes Gelände von KaiCell Fibers für den Bau des Zellstoffwerks und die Weiterverarbeitungsbetriebe reserviert worden.