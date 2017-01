Kährs: Neue Vereinbarung mit schwedischem Bauträger

Der schwedische Bodenbelagskonzern Kährs hat laut einer heute veröffentlichten Mitteilung eine neue langfristige Liefervereinbarung abgeschlossen. Abnehmer ist der schwedische Projektentwickler und Bauträger JM mit Sitz in Stockholm. Das Abkommen sieht die Lieferung von Holzfußböden vor, die in neue Wohnung bzw. Appartements sowie Einfamilienhäuser in Schweden und Norwegen verbaut werden sollen.



Mit dieser Vereinbarung will Kährs vor allem in Norwegen seine Marktpräsenz im Neubau- bzw. Objektbereich ausweiten. Auf dem schwedischen Markt nimmt das Unternehmen nach eigener Einschätzung bereits eine führende Rolle in diesem Segment ein. Die Belieferung von JM soll noch im Verlauf des ersten Quartals starten und sich über einen Gesamtzeitraum von vier Jahren erstrecken.



JM hat im Geschäftsjahr 2015 mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 14,447 Mrd skr (umgerechnet rund 1,5 Mrd €) erwirtschaftet. Im Jahr 2015 hat das Unternehmen mit dem Bau von 3.731 Wohneinheiten begonnen. Davon entfielen 2.979 Einheiten auf Schweden und 635 Einheiten auf Norwegen.