Innovations4Flooring steigt bei Classen IP ein

Die Intellectual Property-Gesellschaft Innovations4Flooring N.V. (I4F) und die zur Classen-Gruppe gehörende Classen Intellectual Property GmbH (Classen IP) wollen künftig ihr Patent-Portfolio gemeinsam vermarkten. Beide Unternehmen haben sich daher auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt. I4F hat darüber hinaus eine Beteiligung an Classen IP erworben, deren Höhe nicht bekannt gegeben wurde. Bislang hat die Konzernobergesellschaft W. Classen GmbH & Co. KG alle Anteile an Classen IP gehalten.



Im Zuge der Beteiligung wird John Rietveldt, CEO von I4F, als Managing Director in die Geschäftsführung von Classen IP berufen. Classen IP wurde seit der Gründung im ersten Quartal 2007 von Dr. Hans-Jürgen Hannig und Arne Loebel geleitet, die zudem der Geschäftsführung der W. Classen GmbH & Co. KG angehören. Künftig wird sich die Geschäftsführung von Classen IP aus Rietveldt, Hannig und Loebel zusammensetzen.