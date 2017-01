Hörmann übernimmt Mehrheit an Sperrenhersteller

Der Türen- und Torhersteller Hörmann hat Ende Dezember einen Mehrheitsanteil in Höhe von 70 % an dem italienischen Strassensperrenhersteller Pilomat übernommen. Die restlichen 30 % sind im Besitz der Familie Toffetti verblieben. Bruno Toffetti leitet das Unternehmen wie bisher als geschäftsführender Gesellschafter.



Pilomat produziert am Standort Grassobio bei Bergamo mit rund 30 Mitarbeitern Barrieren zum Schutz vor unbefugtem Befahren von Grundstücksflächen durch PKW und LKW. Das Portfolio umfasst sowohl feststehende als auch versenkbare Poller und Straßensperren. Der Vertrieb erfolgt weltweit über Fachhandelspartner. Mit dem Pilomat-Produktprogramm erweitert Hörmann sein Angebot in Richtung Gelände- und Gebäudesicherheit.



Mit der Übernahme von Pilomat erhöht sich die Zahl der Produktionsstandorte der Hörmann-Gruppe auf 27 Werke. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 6.000 Mitarbeiter, die 2016 einen Umsatz von über 1 Mrd € erwirtschaftet haben. Das Produktportfolio erstreckte sich bisher unter anderem auf Garagentore, Spezialtore, Haustüren, Holz-Innentüren, Vordächer, Rollläden, Funktionstüren und Türzargen.