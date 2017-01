HNI hat Bridges zum neuen Chief Financial Officer ernannt

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller HNI hat Marshall H. Bridges zum Vice President und neuen Chief Financial Officer ernannt. Damit folgt er auf Kurt A. Tjaden nach, der die Verantwortung für diesen Bereich im August 2008 übernommen hatte. Bridges war 2011 als Vice President Investor Relations and Treasurer zu HNI gekommen.



Im Gegenzug verantwortet Tjaden künftig als President HNI International die internationalen Aktivitäten der Gruppe. Marco V. Molinari wird nach 13 Jahren auf dieser Position in Ruhestand gehen. Zudem ist Tjaden weiterhin Senior Vice President der HNI Corporation und berichtet in dieser Position an Stan Askren, Chairman, President und CEO der HNI Corporation.