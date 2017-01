Hagebau-Umsatz zum dritten Mal in Folge über 6 Mrd €

Die Hagebau-Kooperation hat im Geschäftsjahr 2016 ihren zentralfakturierten Einkaufsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % auf 6,26 Mrd € gesteigert. Damit lag der Umsatz zum dritten Mal in Folge über 6 Mrd €, die Zahlen der Jahre 2014 (6,06 Mrd €) und 2015 (6,09 Mrd €) konnten noch übertroffen werden.



Die Zahl der Gesellschafter hat sich im Vorjahresvergleich um drei auf 369 erhöht, die Gesamtzahl der von diesen Unternehmen betriebenen Standorte lag zum Jahresende mit 1.700 um 24 über dem Vorjahreswert. Mit der zum 1. Februar erfolgten Aufnahme des Baustoffhändlers BMN Bouwmaterialien als erstem niederländischem Gesellschafter ist die Hagebau inzwischen in acht Ländern vertreten. Die inzwischen 277 Auslandsstandorte haben 650,7 Mio € zum Einkaufsumsatz beigesteuert; die Auslandsquote lag damit bei 11,6 %.



Der kumulierte Verkaufsumsatz aller Gesellschafter-Unternehmen hat sich um gut 2 % auf 14,7 Mrd € erhöht, nach 13,8 Mrd € im Jahr 2014 und 14,4 Mrd € im Jahr 2015. Damit ist die Zuwachsrate beim Verkaufsumsatz im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, während der zentralfakturierte Einkaufsumsatz deutlich stärker gestiegen ist als 2014.



Im Kerngeschäft Fachhandel konnte der zentralfakturierte Umsatz um 1,7 % auf 3,91 Mrd € und damit ebenfalls auf einen neuen Rekordwert gesteigert werden. Eine Aufteilung des Umsatzes auf die drei Fachhandels-Sparten Baustoffe, Holz und Fliese wurde in der heute morgen von der Hagebau veröffentlichten Mitteilung nicht vorgenommen. 2015 war der Gesamt-Einkaufsumsatz des Fachhandels nur leicht von 3,839 Mrd € im Jahr 2014 auf 3,846 Mrd € gestiegen. Davon waren 2,92 Mrd € auf den Baustoffhandel, 751,6 Mrd € auf den Holzhandel und 174,0 Mio € auf den Fliesenhandel entfallen.



Der Netto-Verkaufsumsatz der inzwischen 379 Hagebaumärkte in Deutschland und Österreich hat von 2,08 Mrd € im Vorjahr auf 2,15 Mrd € erhöht. Der Zuwachs von 3,6 % ist damit fast doppelt so hoch ausgefallen als im Vorjahr (+1,9 %).