Häcker Küchen hat erstmals über 500 Mio € umgesetzt

Der Küchenhersteller Häcker Küchen hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 9,9 % auf 512 Mio € gesteigert und damit erstmals über eine halbe Milliarde Euro erwirtschaftet. Der Auslandsumsatz ist mit einem Plus von 16,3 % auf über 200 Mio € mehr als doppelt so stark gestiegen wie das Inlandsgeschäft, das um 6,7 % ausgebaut werden konnte. Die Exportquote hat sich damit von den für 2014 und 2015 angegebenen 38 % auf 39,5 % erhöht.

2015 hatte Häcker Küchen ein noch stärkeres Umsatzwachstum erreicht. Ausgehend von den für 2014 ausgewiesenen 406 Mio € war der Umsatz um 15 % auf 466 Mio € gestiegen. Die Zahl der produzierten Küchen hatte damals mit einem Plus von 17 % auf 183.000 noch stärker zugelegt. Für 2016 hat Häcker Küchen die Küchenproduktion bislang nicht quantifiziert. Die Zahl der produzierten Schränke wurde mit über 1,9 Mio angegeben, womit der Vorjahreswert um 6 % übertroffen wurde. Der Durchschnittswert der verkauften Küchen hat sich dementsprechend erhöht. Nach Aussage von Markus Sander, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, ist Häcker Küchen zum Beispiel in der hochwertigen Produktlinie „Systemat“ stärker gewachsen als in der „Classic“-Produktreihe.



Die Zahl der Mitarbeiter ist um rund 7 % von 1.337 auf 1.429 gestiegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 plant Häcker Küchen Investitionen in einer Größenordnung von 36 Mio €. Nach dem im Sommer 2016 erfolgten Spatenstich errichtet das Unternehmen in Rödinghausen derzeit den Rohbau für ein neues Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude mit einer Gesamtfläche von rund 7.500 m². Die Fertigstellung ist zur Hausmesse 2017 geplant. Zudem sucht das Unternehmen nach einem geeigneten Grundstück für eine mittelfristige Produktionserweiterung.