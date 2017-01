Haas: Leppin übernimmt technische Leitung im Holzbau

Zum 1. Januar hat Markus Leppin bei der Haas-Gruppe die technische Leitung im Bereich Holzbau übernommen. Haas erweitert damit die Leitungsebene von bislang zwei auf künftig drei Personen. Leppin ist von dem Fertighaushersteller Regnauer mit Sitz in Seebruck/Chiemsee zu Haas gewechselt, wo er seit 2006 die technische Leitung verantwortet hat. Er ist zudem seit Anfang 2014 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule in Rosenheim.



Zu seinen Hauptaufgaben bei Haas zählen die Leitung, Steuerung und Organisation des technischen Innendienstes zur Abwicklung der Bauprojekte im Industrie- und Gewerbebau, Landwirtschaftsbau und Holzbausysteme. Die Vertriebsleitung im Bereich Holzbau bleibt nach wie vor bei Johann Wimmer und Franz Sperl. Die Geschäftsführung der Haas Fertigbau GmbH liegt bei Xaver A. und Josef Haas sowie bei Thorsten Leicht, Thomas Wagner und Peter Tabke.