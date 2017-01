Großbrand auf Gelände des Sägewerks Brede Holzwerk

Ein Brand auf dem Gelände des Sägewerks Brede Holzwerk im nordhessischen Schaumburg-Hoof hat heute Nacht einen hohen Sachschaden verursacht. Erste Schätzungen gehen von einer mindestens sechsstelligen Schadenshöhe aus. Der Brand war am Abend in einer an ein Bauunternehmen vermieteten Halle ausgebrochen und hatte auf ein von einer Zimmerei genutztes Gebäude übergegriffen. Die an das Bauunternehmen vermietete Halle wurde mit den darin gelagerte Gerätschaften und untergestellten Fahrzeugen nahezu vollständig zerstört. Die Zimmereihalle wurde nach Polizeiangaben stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Sägehalle wurde nach Angaben von Brede-Geschäftsführer Burkhard Netz ebenfalls erheblich beschädigt. Genauere Angaben zu Schadenshöhe können von der Polizei erst im Verlauf des Tages gemacht werden, da die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden noch angedauert haben. Auch zur Brandursache gibt es bislang noch keine Angaben.



Das Sägewerk ist überwiegend auf den Einschnitt von Fichten- und geringerem Umfang Lärchen-Langholz ausgerichtet. Die Einschnittkapazität liegt bei 10.000 fm/Jahr. In nennenswertem Umfang wird das in dem Sägewerk produzierte Bauholz in der angrenzenden Zimmerei weiterverarbeitet.