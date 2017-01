FWV Münsterland richtet drei Internetauktionen aus

Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Münsterland (FWV Münsterland) wird in der laufenden Laubholzsaison 2016/17 eine dritte Onlineversteigerung für Rundholz durchführen. Neben dem bereits abgeschlossenen Dezembertermin und der ähnlich wie in den vergangenen vier Jahren für April/Mai vorgesehenen Internetauktion wird eine dritte Auktion vom 21. Februar bis 8. März durchgeführt. Zum Aufruf sollen rund 500 fm kommen, der Schwerpunkt wird dabei auf Eiche liegen.



Bei der am 14. Dezember abgeschlossenen Auktion waren rund 1.500 fm über die Internetplattform www.fwv-holzversteigerung.de angeboten worden. Zugeschlagen wurden rund 1.300 fm, davon überwiegend Eiche, die einen Durchschnittspreis von 206 €/fm erzielten.