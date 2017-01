FunderMax hat auf Bau neue Interior-Kollektion vorgestellt

Der zur Constantia-Gruppe gehörende Holzwerkstoff- und Schichtstoffhersteller FunderMax hat am ersten Messetag der Bau in München seine neue Interior-Kollektion vorgestellt. Die Kollektion umfasst insgesamt 150 Dekore und neun Strukturen, die im Dekorverbund über beschichtete Spanplatten und MDF („Star Favorit“), Melaminplatten mit Mehrblattaufbau („S-Aufbau“), HPL und Kompaktplatten („Compact Interior“) erhältlich sind.



94 Dekore wurden neu aufgenommen. Neben 69 Unidekoren (davon 34 neue Dekore) umfasst die Kollektion 48 Holzdekore (davon 38 neu) und 32 Fantasie- und Metalldekore (davon 22 neu). Bei den Strukturen gibt es vier neue Varianten. Die Struktur „Grafica“ wurde bereits im Sommer 2016 als Teaser vorgestellt. Mit dem Start der Kollektion sind noch die Strukturen „Lignum“, „Natura“ und „Aptico“ dazugekommen. Synchronporen werden von FunderMax nicht angeboten.



Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Kollektion sind seit Anfang 2015 gelaufen. Die Kunden wurden erstmals im zweiten Quartal 2016 informiert. Die Kollektion läuft über fünf Jahre bis Ende 2021. Für diese Laufzeit garantiert FunderMax die Verfügbarkeit der Dekore und Strukturen. Mit der in größeren Abständen geplanten Aufnahme von neuen Dekoren soll die Dekorpalette bis zum Ende der Laufzeit auf rund 180-190 Dekore steigen. Die erste Aktualisierung ist für Anfang 2019 geplant.