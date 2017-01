Fürstenberg verkauft Verpackungsgeschäft an Flacks

Das Fürstenhaus Fürstenberg veräußert den Geschäftsbereich „Holzverpackungen“ der Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg an die Industrial European Wood Products Holding, ein Unternehmen der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Flacks Group mit Sitz in Miami/Florida. Der Verkauf umfasst neben den Aktivitäten in Hüfingen auch die Tochtergesellschaften Industrie Packaging Solutions Dobiegniew/Polen und die Fürstenberg IPS im spanischen Vitoria-Gasteiz. Sämtliche rund 440 Mitarbeiter werden auf den neuen Eigentümer übergehen. Die Verträge wurden am 16. Januar beurkundet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



Als Eigentümer der Hüfinger Immobilie und der Fürstenberg - THP in Neumarkt, die den Geschäftsbereich Infrastrukturprodukte (Eisenbahnschwellen, Telegraphen- und Strommasten, Lärmschutzwände) umfasst, bleibt Fürstenberg weiterhin im Bereich der Holzverarbeitung tätig.