Fritz neuer technischer Geschäftsführer bei Rubner

Zum 10. Januar hat Roman Fritz die technische Geschäftsführung bei Rubner Holzbau in Ober-Grafendorf übernommen. Er folgt in der Position auf Helmut Hödl nach, der das Unternehmen nach 25 Jahren Betriebszu-gehörigkeit verlassen hat.Kaufmännischer Geschäftsführer bleibt weiterhin Christian Oppitz.



Bei der Rubner Holzbau Ober-Grafendorf, ehemals Glöckel Holzbau, produziert Rubner unter anderem konstruktive Dach- und Wandbauelemente. Am Standort sind insgesamt rund 280 Mitarbeiter beschäftigt. Glöckel war 2006 von Rubner übernommen worden.